Два человека погибли при наезде авто на толпу людей в центре Лейпцига

В центре немецкого Лейпцига автомобиль врезался в толпу из нескольких десятков человек. В результате ДТП погибли два пешехода, сообщает Baza .

Виновник аварии сидел за рулем внедорожника Volkswagen. Он на скорости вылетел с дороги на Гриммайше-штрассе и въехал в зону, где стояли пешеходы.

Два человека после наезда получили смертельные травмы. Еще около 20 пострадали.

Экстренные службы работают на месте. Туда же вызвали два спасательных вертолета. Водителя внедорожника уже задержали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.