Два человека погибли при крушении вертолета в ОАЭ

Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Погибшими оказались военнослужащие.

«Министерство обороны выражает глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям двух мучеников, прося Всемогущего Бога окутать их Своей безграничной милостью и вдохновить их близких терпением и утешением», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пожар произошел на месторождении в эмирате Фуджейра в ОАЭ из-за падения обломков после работы ПВО. В результате происшествия никто не пострадал.

