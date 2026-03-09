Два человека погибли при крушении вертолета в ОАЭ
Фото - © сгенерировано Freepik
Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Погибшими оказались военнослужащие.
«Министерство обороны выражает глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям двух мучеников, прося Всемогущего Бога окутать их Своей безграничной милостью и вдохновить их близких терпением и утешением», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что пожар произошел на месторождении в эмирате Фуджейра в ОАЭ из-за падения обломков после работы ПВО. В результате происшествия никто не пострадал.
