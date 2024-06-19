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«Думал, будет удобнее»: задержан мигрант, закрасивший сплошную в Подмосковье

28-летний мигрант, закрасивший двойную сплошную на дороге возле ТЦ в Подмосковье, задержан. Ему выписали штраф, сообщает Mash .

В подмосковном ЖК «Бутово парк — 2» рабочий со стройки ТЦ закрасил валиком двойную сплошную на дороге обычной черной краской.

Мужчину задержали. 28-летний мигрант-художник заявил, что таким образом хотел помочь жителям, которым было неудобно заезжать к объекту.

Теперь за административное правонарушение мужчине грозит штраф до 10 тыс. рублей.