«Думал, будет удобнее»: задержан мигрант, закрасивший сплошную в Подмосковье
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28-летний мигрант, закрасивший двойную сплошную на дороге возле ТЦ в Подмосковье, задержан. Ему выписали штраф, сообщает Mash.
В подмосковном ЖК «Бутово парк — 2» рабочий со стройки ТЦ закрасил валиком двойную сплошную на дороге обычной черной краской.
Мужчину задержали. 28-летний мигрант-художник заявил, что таким образом хотел помочь жителям, которым было неудобно заезжать к объекту.
Теперь за административное правонарушение мужчине грозит штраф до 10 тыс. рублей.