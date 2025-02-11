Драматурга Светлану Петрийчук* этапировали в колонию

сегодня в 15:14

Драматурга Светлану Петрийчук*, которую приговорили к 5 годам и 10 месяцам колонии за оправдание терроризма, этапировали в исправительное учреждение, сообщает РБК .

Женщина находилась в московском СИЗО «Печатники». Оттуда ее перевезли в колонию, как сообщил муж Светланы Петрийчук* Юрий Шехватов.

По его словам, место этапирования неизвестно. Он пообещал поделиться информацией о прибытии Петрийчук* в колонию позже.

Петрийчук* была признана виновной в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

По этому же делу проходила режиссер Евгения Беркович*, которую тоже недавно этапировали в колонию.

*Включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.