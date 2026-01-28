Допил спиртное без нее: под Курском женщина избила сожителя замороженным хлебом

В Курской области женщина ударила сожителя замороженным хлебом по лицу за то, что мужчина допил алкоголь без нее. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ .

Пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент 60-летняя женщина ненадолго покинула комнату. Вернувшись, она заметила, что кавалер допил алкоголь, после чего начался скандал. В ходе конфликта женщина схватила засохший и замороженный хлеб, ударив им мужчину по лицу и голове.

В отношении нападавшей возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Выяснилось, что фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности.

Ранее продавщицы напали на москвичку в столичном торговом центре «Свежий рынок». Пострадавшая считает, что на нее накинулись по национальному признаку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.