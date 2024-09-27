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Дональд Трамп заявил о желании заключить ядерную сделку с Ираном

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о намерении снова заключить ядерную сделку с Ираном в случае победы на выборах, сообщат РИА Новости .

«Мы должны заключить сделку, потому что последствия невозможны», — заявил он.

Президент России Владимир Путин 25 сентября предупредил, что РФ может нанести ядерный удар при массированном старте средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники противника. Российский президент отметил, что решения будут приняты на основе новых угроз.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление иранского президента Масуда Пезешкиана касательно действий РФ на Украине, заявив, что Москва продолжит разъяснять иранским партнерам свою позицию по российско-украинскому конфликту.