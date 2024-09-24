Песков: Россия продолжит разъяснять Ирану свою позицию по конфликту на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление иранского президента Масуда Пезешкиана касательно действий РФ на Украине, заявив, что Москва продолжит разъяснять иранским партнерам свою позицию по российско-украинскому конфликту, сообщает «Интерфакс» .

Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН иранский лидер заявил, что Тегеран никогда не поддерживал агрессию против Украины. Также он подчеркнул, что Иран готов обсуждать украинский конфликт с США и ЕС.

«Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что взаимодействие двух стран позитивно развивается, и Москва рассчитывает на расширение сотрудничество с Тегераном.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад, несмотря на кризисы на территории Ближнего Востока, намерен поставить Украину во главу угла всего, что обсуждается в организации.