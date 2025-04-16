Дом главного имама Ростовской области пытались сжечь ночью

Ночью в Ростове-на-Дону на улице Туркестанской попытались сжечь дом главного имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева. Именно он в июне прошлого года был переговорщиком с террористами во время захвата СИЗО, сообщает Mash .

Около 10 вечера неизвестный швырнул бутылку с зажигательной смесью в окно дома имама. Бикмаев живет всего в 190 м от мечети.

Поджигатель выждал время, пока имам вернется домой и ляжет в постель. Бикмаев не пострадал и чувствует себя нормально.

Происшествие в СИЗО Ростова произошло 16 июня прошлого года. Шесть заключенных ворвались в дежурную часть и взяли в заложники сотрудников ФСИН. Они требовали оружие, транспорт и возможность покинуть Россию.

Бикмаев был тем, кто уговаривал заключенных сдаться и отпустить заложников. Переговоры не принесли результатов. В итоге террористов ликвидировали во время штурма изолятора силовиками.

Ранее 2-й Западный военный окружной суд вынес приговор пяти гражданам РФ, которые причастны к поджогу вертолета в столичном аэропорту Остафьево. Одному из них дали 18 лет тюрьмы.