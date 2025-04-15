Вынесен приговор поджигателям вертолета в московском аэропорту Остафьево

2-й Западный военный окружной суд вынес приговор пяти гражданам РФ, которые причастны к поджогу вертолета в столичном аэропорту Остафьево, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Установлено, что 26 апреля прошлого года Станислав Хамидулин 2002 г. р., Роман Яковец 2003 г. р., Даниил Ямсков 2003 г. р., Никита Булгаков 2003 г. р. и Анастасия Мочалина 2004 г. р. по указаниям украинских кураторов подожгли вертолет Ка-32 в Остафьеве.

Общая сумма ущерба «Московскому авиационному центру», которому принадлежал вертолет, составила почти 691,5 млн рублей.

Силовики задержали членов преступной группы. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).

Также была подтверждена причастность фигурантов к поджогу релейного шкафа на перегоне станций Одинцово — Голицыно Белорусского направления МЖД. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2

ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Суд признал обвиняемых виновными и приговорил Булгакова к 18 годам лишения свободы, Хамидулина и Яковца — к 17 годам 6 месяцам, Ямскова — к 17 годам и Молчалину — к 12,5 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Украины, доставившего в Россию взрывчатку для терактов. До этого гражданин Молдавии принимал участие в конфликте на стороне ВСУ.