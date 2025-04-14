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ФСБ задержала агента Украины, доставившего в Россию взрывчатку для терактов

Сотрудники ФСБ РФ провели задержание агента украинской разведки, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну. До этого мужчина принимал участие в конфликте на стороне ВСУ и планировал совершить теракт в России, сообщает РИА Новости .

Пруняну приехал в Россию из Молдавии через Латвию. Молодому человеку 24 года.

Задержанный получил задание от сотрудника украинского ГУР. В РФ он должен был провести ряд диверсионно-террористических актов.

Прунян участвовал в боевых действиях в 2022–2023 годах против России под Артемовском. Сотрудник ГУР передал задержанному в молдавском Кишиневе деньги. На них мужчина купил Toyota Land Cruiser Prado.

В машине был тайник в аккумуляторе. В него поместили три взрывчатки, сделанные на основе С-4. Масса детонаторов составила 1,6 килограмма каждый.

Пруняну приехал в РФ через Латвию. Он должен был сделать тайник с закладкой взрывчатки в Саратове и Волгограде. Однако мужчину арестовали сотрудники ФСБ.

Против Пруняну открыли уголовное дело о подготовке к теракту, незаконной покупке, передаче, хранении и перевозке взрывчатых веществ либо взрывных устройств.