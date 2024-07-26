Дочь мигрантов переломала ноги после прыжка из окна полицейского отдела

В Петербурге юная иностранка сломала ноги при побеге из отдела полиции

В Санкт-Петербурге 15-летняя дочь мигрантов сломала ноги, выпрыгнув из окна полицейского отдела. Перед этим несовершеннолетняя сама пришла к правоохранителям, заявив, что не хочет возвращаться домой из-за того, что родители против ее отношений с парнем, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Происшествие случилось в четверг, 25 июля. После появления подростка в полицейском отделении выяснилось, что она нигде не учится и окончила всего 6 классов в родном Узбекистане.

Правоохранители вызвали на беседу мать юной иностранки, которая работает посудомойкой в продуктовом магазине. В этот момент ее дочь попросила полицейскую принести ей воды, и когда сотрудница отошла, девочка выпрыгнула в окно.

При падении она сломала ноги. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В отношении матери иностранки составили административный протокол за неподобающее воспитание ребенка. Стражи порядка также выяснили, что женщина находится в Петербурге нелегально.

По данному факту проводится проверка.