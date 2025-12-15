Добровольцы из «ЛизаАлерт» будут искать пропавших туристов в Пермском крае

Волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» получили заявку о пропавшей в Пермском крае незарегистрированной тургруппе и начали формировать команды, сообщает ТАСС .

Данная заявка поступила на горячую линию в районе 20 часов по местному времени (18 часов по Москве). Выезд добровольцев на поиск будет утром, так как место пропажи находится в 5-7 часах езды от Перми.

При этом поиск пропавших туристов можно проводить только на снегоходах, потому что из-за большого количества снега пешие группы не смогут выполнить поставленные задачи.

Ранее в Пермском крае при катании на снегоходах в горах исчезла группа мужчин. В местном главке СК РФ установили, что они выехали из поселка Средняя Усьва. В этот же день двое вернулись в поселок.

