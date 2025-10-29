Добрая собачка, не агрессивная: маламут убил двухмесячного малыша в Подмосковье

В Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело из-за нападения домашней собаки на двухмесячного малыша. Животное насмерть растерзало ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

Трагедия произошла 26 октября на территории частного дома в поселке Трехгорка. Как отмечает Telegram-канал SHOT, родители привезли ребенка в гости к бабушке и дедушке. В доме жил аляскинский маламут, которого взрослые решили запереть в здании.

Уверенные, что малыш будет в безопасности, родители оставили коляску с младенцем на участке. В какой-то момент пес выбрался из дома и начал бегать по территории дома. Он наткнулся на коляску, повалил ее, после чего укусил малыша. Ребенок погиб на месте.

Семья утверждает, что раньше пес никогда не проявлял агрессию. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Собаке грозит усыпление. Также известно, что родители погибшего младенца работают в одном из столичных вузов.

Ранее огромный алабай съел лицо и пальцы женщины в Ростове-на-Дону. Пострадавшую спас проезжавший мимо автомобилист — он отогнал пса лопатой.

