Тело альпинистки Натальи Наговициной снимут с пика Победы не раньше весны

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы в Кыргызстане, получится снять не раньше весны следующего года, сообщает 112 .

Во вторник на пик Победы запустили беспилотник, который кружил над палаткой альпинистки около 7 минут. При этом 47-летняя Наговицина не подавала признаков жизни.

До восхождения Наталья Наговицина сказала сыну, что для альпиниста — честь остаться в горах.

12 августа Наговицина сломала ногу и застряла на пике Победы. Сначала россиянка подавала признаки жизни, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь. Альпинистку попытались спасти несколько российских и зарубежных команд. А итальянец Лука Синегилья получил сильное обморожение и скончался от отека мозга.

Наговицина оказалась в ледяной ловушке одна на высоте около 7200 метров, где провела со сломанной ногой ровно 21 день.