Девушка выпала из элитных апартаментов в центре Москвы и погибла
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В Москве на Цветном бульваре произошла трагедия. Девушка выпала из окна элитных апартаментов и разбилась насмерть, приземлившись на балкон одного из офисов, сообщает SHOT.
Здание является офисным центром, где помещения арендуют множество разных компаний. На верхних этажах расположены элитные апартаменты.
По предварительным данным, девушка выпала из окна 12 этажа и приземлилась на третьем. Личность погибшей и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее чудесное спасение женщины, выпавшей из окна многоэтажки в Москве, попало на видео. Спасатель успел схватить ее за руки в последний момент, когда она уже сорвалась с карниза.