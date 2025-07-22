Девушка выпала из элитных апартаментов в центре Москвы и погибла

В Москве на Цветном бульваре произошла трагедия. Девушка выпала из окна элитных апартаментов и разбилась насмерть, приземлившись на балкон одного из офисов, сообщает SHOT .

Здание является офисным центром, где помещения арендуют множество разных компаний. На верхних этажах расположены элитные апартаменты.

По предварительным данным, девушка выпала из окна 12 этажа и приземлилась на третьем. Личность погибшей и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее чудесное спасение женщины, выпавшей из окна многоэтажки в Москве, попало на видео. Спасатель успел схватить ее за руки в последний момент, когда она уже сорвалась с карниза.