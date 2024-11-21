Девушка во время шторма в Москве получила по голове веткой и попала в больницу

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«МК»: москвичка получила сотрясение мозга из-за упавшей во время шторма ветки

Из-за штормового ветра у станции московского метро «Измайловская» на 16-летнюю девушку упала ветка. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Девушку забрали в больницу. У нее, предположительно, сотрясение мозга.

Также из-за сильного ветра во дворе жилого комплекса в подмосковном Домодедове с крыши дома сорвало кусок гипсокартона. Он приземлился на припаркованный во дворе автомобиль. У машины работает сигнализация.

В Московском регионе до 03:00 22 ноября введен «оранжевый» уровень погодной опасности. Причина в очень сильном ветре с порывами до 27 м/с.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец сказал, что 40% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг.