40% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг

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Тишковец: рекордное число осадков может выпасть в Москве за сутки

В Москве в четверг ожидается выпадение 40% от месячной нормы осадков. Возможно, будет побит суточный рекорд, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Днем и вечером в столице ожидаются ливни. В период с 12 часов 21 ноября до 3 часов 22 ноября выпадет около 16-21 мм осадков — это 40% от месячной нормы.

Если такое количество осадков действительно выпадет, то удастся побить суточный рекорд. Мощнейшие осадки 21 ноября были в 1994 (12,1 мм) и 2004 (9,4 мм) годах.

При этом ночью, когда температура воздуха опустится, вместо дождя будет идти снег.

Ранее Тишковец заявлял, что в четверг в Москву придет 5-балльный шторм. Ожидается ветер с порывами до 25 м/с.