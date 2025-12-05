Девушка в Бурятии сожгла в печи украденные 500 тыс руб, чтобы избежать наказания

В Бурятии девушка украла из тайника отца своего возлюбленного 500 тыс. рублей. Когда правда вскрылась, она решила сжечь деньги в печи, но это все равно не помогло, сообщает Baza .

Фермер в Бурятии собирал деньги на новый автомобиль и прятал их в рубашке в шкафу. Чтобы купить машину, мужчине пришлось продать скот.

Когда настал долгожданный день для покупки, выяснилось, что денег не хватает. Оказалось, что часть суммы украла возлюбленная сына фермера.

Девушка, испугавшись уголовной ответственности, спалила в печи эти деньги, но скрыться от правосудия не получилось. Фермер написал заявление в полицию, злоумышленницу задержали и возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

Ранее женщина, представившаяся экспертом в сфере животноводства, предложила десяткам инвесторов вложиться в ее ферму в Бахчисарайском районе Крыма. Она собрала с них 104 млн рублей, а затем заявила, что деньги украли.

