сегодня в 21:03

Девятилетний мальчик упал на рельсы в метро Санкт-Петербурга

Девятилетний мальчик получил травму ноги и ушиб головы после падения на рельсы в петербургском метрополитене, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел на станции «Чкаловская». По предварительным данным, мальчик был не один — его мама шла неподалеку.

Женщина упустила сына из виду и не заметила, как он оказался у края платформы. Мальчик упал на рельсы. Выбраться оттуда ему помогли другие пассажиры.

Школьника госпитализировали. У него травма ноги и ушиб головы.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Прокуратура контролирует проверку.

Во вторник женщина погибла, упав на пути в столичном метро. Инцидент произошел на станции «Текстильщики».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.