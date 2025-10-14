Девятилетний мальчик упал на рельсы в метро Санкт-Петербурга
Девятилетний мальчик получил травму ноги и ушиб головы после падения на рельсы в петербургском метрополитене, сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел на станции «Чкаловская». По предварительным данным, мальчик был не один — его мама шла неподалеку.
Женщина упустила сына из виду и не заметила, как он оказался у края платформы. Мальчик упал на рельсы. Выбраться оттуда ему помогли другие пассажиры.
Школьника госпитализировали. У него травма ноги и ушиб головы.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Прокуратура контролирует проверку.
Во вторник женщина погибла, упав на пути в столичном метро. Инцидент произошел на станции «Текстильщики».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.