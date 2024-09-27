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Девять украинских беспилотников уничтожено в России за ночь

В двух российских регионах за прошедшую ночь сбили девять дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их перехватили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). Шесть беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, три — над Белгородской областью.

Так, ВС РФ пресекли попытку противника совершить террористические атаки на территории страны.

Ранее ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью. Инцидент зафиксирован в 21:50 26 сентября.