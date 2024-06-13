Десятки туристов застряли на канатной дороге на сочинском курорте «Роза Хутор»

Десятки отдыхающих застряли на канатной дороге во время отдыха на курорте «Роза Хутор». По словам очевидцев, на верхней опоре произошло задымление, сообщает SHOT .

Люди пожаловались, что в кабинках нечем дышать. Туристам очень страшно еще потому, что их качает ветер, дети плачут. Устранить проблему обещают в ближайшие полчаса.

При этом очередь на посещение канатной дороги продолжает расти. Людей не пугает произошедшее, и они готовы прокатиться, чтобы получить эмоции.

Ранее россияне массово пожаловались в Сети, что приехали на отдых к морю в турецком Кемере и рассчитывали на тариф «все включено» в комфортных номерах. На деле оказались в комнатах строящегося здания, которых всем не хватило.