В турецком Кемере туристам из РФ продали за 400 тыс руб несуществующие номера

Россияне массово жалуются в Сети, что приехали на отдых к морю в турецком Кемере и рассчитывали на тариф «все включено» в комфортных номерах, а на деле оказались в комнатах строящегося здания, которых всем не хватило, пишет Telegram-канал SHOT .

Жители России прилетели в город Кемер и должны были заселиться в отель Mövenpick Resort Antalya, но только на ресепшене узнали, что часть номеров, за которые они заплатили 400-500 тысяч рублей, еще не построена, а других свободных комнат в корпусах нет.

Некоторых туристов заселили в недостроенные номера, где еще грязно и не все доделано, а других просто выгнали на улицу. Россиянам пришлось самостоятельно разбираться с размещением в других городских отелях.

Отдыхающие массово жалуются персоналу отеля, но пока никаких подвижек в вопросе нет. Им только обещают все исправить.

Ранее в Турции туристам запретили ночами плавать в море. Запрет связан с краснокнижными черепахами.