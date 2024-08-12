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Десятки рабочих подрались на стройке возле метро «Белорусская» в Москве

В центре Москвы в районе станции метро «Белорусская» десятки строителей сцепились в драке, на месте происшествия работают полиция и скорая помощь, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Предварительно известно, что конфликт начался из-за одного строителя. Его коллеги решили за него вступиться, в итоге ссора переросла в массовую драку.

На место происшествия прибыли правоохранители. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Согласно оперативной информации, среди строителей есть пострадавшие. На месте драки у метро «Белорусская» присутствует скорая помощь.

Ранее в Москве произошла драка между охранниками «Перекрестка» и луганскими беженцами. Сотрудники супермаркета жестоко избили двух молодых мужчин, предварительно, из-за личной неприязни.