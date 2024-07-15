Der Spiegel: немецкие снайперы в рядах ВСУ противостоят ВС РФ в боях за Часов Яр

Немецкие наемники поддерживают ВСУ в сражении за Часов Яр, выступая против российской армии. Видео с подтверждением этого появилось на YouTube-канале издания Der Spiegel, сообщает Life.ru .

В ролике 49-летний снайпер по имени Отто из Баварии рассказывает, что его участие в военных действиях на Украине началось в 2022 году, когда он стал наемником в ВСУ. Его задействовали вместе с украинской пехотой в боях на передовой.

По словам наемника, незадолго до съемки он был ранен, но после лечения в госпитале вернулся на линию фронта.

Ранее российская ПВО в зоне СВО сбила украинский военный самолет МиГ-29. За сутки армия России также уничтожила 36 дронов и 5 реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.