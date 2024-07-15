Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО

сегодня в 14:33

Также они за сутки уничтожили 36 дронов и 5 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Всего ВС России поразили живую силу и военную технику противника в 109 районах в зоне СВО.

С начала спецоперации российским силам удалось уничтожить 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 622 БПЛА, 551 зенитный ракетный комплекс и т. д.

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.