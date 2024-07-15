Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
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Средства ПВО сбили в зоне проведения спецоперации принадлежавший ВСУ самолет МиГ-29, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также они за сутки уничтожили 36 дронов и 5 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.
Всего ВС России поразили живую силу и военную технику противника в 109 районах в зоне СВО.
С начала спецоперации российским силам удалось уничтожить 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 622 БПЛА, 551 зенитный ракетный комплекс и т. д.
ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.