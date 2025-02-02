Депздрав: угрозы жизни отравившихся в московской гостинице детей нет

Состояние шести детей, которые пострадали в результате отравления в отеле на юго-востоке Москвы, оценивается как хорошее, их жизни ничего не угрожает, сообщает РИА Новости .

«В связи с обращениями детей, которые почувствовали симптомы отравления, в отель „Поречье“ прибыли бригады скорой медицинской помощи», — заявили в департаменте здравоохранения Москвы.

В пресс-службе подчеркнули, что для отслеживания и контроля состояния 6 пострадавших их поместили в инфекционное отделение больницы. В настоящее время самочувствие детей оценивается как хорошее, для жизни и здоровья никаких рисков нет.

В столичном Депздраве добавили, что совместно с Роспотребнадзором ведомство проводит эпидемиологические мероприятия в связи с произошедшим.

Ранее стало известно, что в гостинице «Поречье» на улице 2-й квартал Капотни в Москве отравились несколько детей. Шесть пострадавших доставлены в больницу. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.