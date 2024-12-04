Служащего в ВСУ депутата задержали за помощь уклонистам в побеге с Украины

Во Львовской области Украины задержали депутата городского совета Ровно, которого подозревают в переправке уклонистов за границу. По данным местных СМИ, задержанным оказался депутат Александр Курсик, который служит в ВСУ с начала спецоперации, сообщает украинское издание «Страна» .

Парламентарию успели назначить меру пресечения, однако он вышел на свободу под залог в 1,2 миллиона гривен. Прочие подробности дела в статье не приводятся.

Ранее украинский командир подразделения 225-го штурмового батальона рассказал о боях в Курской области. По словам боевика, во время боестолкновений у него сложилось впечатление, что у россиян «неограниченное количество людей» — из-за постоянных атак силы вторжения не могут спать по трое суток.

До этого пленный украинский военный рассказал про шантаж детьми во время мобилизации.

