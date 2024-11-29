Пленный солдат ВСУ рассказал про шантаж детьми во время мобилизации

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Петухов рассказал, что сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) угрожали забрать его сына, если мужчина откажется от службы. Он согласился и в скором времени оказался в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Попался ТЦК с угрозами о штрафах, что ребенка заберут. Вручили повестку, мобилизовали. 23 сентября нас загнали в Курскую область, и до 1 ноября я находился на огневой позиции», — рассказал Петухов.

По его словам, позиции постоянно обстреливали, при этом ротации не было, забирали только тяжелораненых. Людей в войсках почти нет. Самого бойца отправили на фронт с бронхитом и температурой. Солдаты хотели покинуть позиции, но их припугнули командиры.

«Сказали, если мы даже уйдем с позиции, нас не будут передислоцировать, либо там, либо тут застрелят. Нам просто некуда было идти», — отметил мужчина.

Он также рассказал, что во взводе было всего трое молодых мужчин 25–33 лет, все остальные мобилизованные в возрасте 40+. Петухов вспомнил 2014 год в Харькове. Он признался, что ни он, ни его знакомые не поддерживали Майдан и не хотели войны.

Ранее британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, вступивший в ряды ВСУ и оказавшийся впоследствии в плену в Курской области, рассказал, что жалеет о поездке на Украину. По его словам, он сильно пожалел, что не послушал свою семью, которая отговаривала его ехать.