CNN: бойцы ВСУ под Курском не спят по трое суток из-за «неограниченных» войск РФ

Командир подразделения 225-го штурмового батальона ВСУ по имени Александр, находящийся в Курской области, рассказал подробности о боях в российском приграничье в интервью американскому телеканалу CNN . По словам боевика, российские бойцы постоянно атакуют их позиции, из-за чего он и его сослуживцы не могут спать по трое суток.

«У меня сложилось впечатление, что у (русских) неограниченное количество людей», — высказался украинский командир.

По словам боевика, он не понимает, для чего его армия вторглась в Курскую область. Однако, как утверждает Александр, он готов дальше воевать в российском регионе, «если цель состоит в том, чтобы удержаться до определенного момента».

Некоторые считают, что ВСУ намеренно тратят большие силы на удержание оккупированных территорий под Курском, чтобы у Киева были «жизненно важные рычаги для любых будущих мирных переговоров», которые может инициировать избранный президент США Дональд Трамп.

Вместе с тем командир подразделения 225-го штурмового батальона ВСУ отметил, что не увидел в Курской области «никаких признаков северокорейских военнослужащих». Ранее Пентагон утверждал, что в приграничный регион России якобы перебросили 12 000 северокорейцев. Москва и Пхеньян такие сведения не подтверждали.

По словам украинского военнослужащего, под Курском они столкнулись с хорошо обученными российскими десантниками, а также чеченскими военными.