Депутат Госдумы считает, что за убийством генерала Кириллова в Москве стоит Киев

Председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что за убийством генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которое произошло в Москве во вторник утром, может стоять киевский режим, сообщает Газета.ru .

«Это связано с тем, что нацистский киевский режим проигрывает все на поле боя. И снова начал заниматься своими излюбленными методами — убийство исподтишка», — сказал Картаполов.

По его мнению, сейчас самое главное — продолжать выполнение задач СВО.

«И чем быстрее мы их выполним, тем быстрее все это закончится», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что во вторник около 6 часов утра на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил РФ Игорь Кириллов и его помощник.

В момент, когда генерал и его помощник выходили из подъезда дома на территории ЖК «Среда», взорвался стоявший у подъезда самокат. СКР возбудил уголовное дело по статьям убийство, теракт и незаконный оборот оружия.