Депутат ГД Иванов: ВСУ сожгли 14 деревень в Курской области

Депутат Госдумы Николай Иванов рассказал, что вторгшиеся в Курскую область украинские силы сожгли в регионе 14 деревень, разрушили более 1,1 тыс. предприятий и истребили скот, сообщает RTVI .

По словам депутата, ВСУ повлияли на то, что сельское хозяйство в регионе находится в убытке. Иванов рассказал, что украинские войска убили 300 тыс. голов свиней и 27 тыс. голов крупного рогатого скота. Также они украли 350 тыс. тонн зерна и вывезли всю технику.

Иванов добавил, что ВСУ разрушили 1139 предприятий, сожгли 14 деревень. В связи с этим региону требуется господдержка, предложение о которой, как отметил депутат, он внес в правительство РФ.

Также он выдвинул и другие инициативы, например, предложил распространить на Курскую область преференции по инвестициям и льготные кредитные программы, снизить для региона норматив призыва в армию и т. д.

Кроме того, Иванов призвал расширить в России информационное пространство, которое распространялось бы также и на Украину.

Ранее мирный житель погиб в Курской области при атаке ВСУ. Вражеский дрон ударил по его машине.