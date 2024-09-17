Denik: 61 тыс чехов осталась без света из-за наводнения

сегодня в 15:17

Из-за наводнения в Чехии почти 61 тыс. граждан сидит без света. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал местного портала Denik.

Российское информагентство прикрепило к публикации видео стихии. На нем видно, как вода залила улицы городов. На месте работают спасатели.

Сильнейшие наводнения в ЕС начались 13 сентября из-за циклона «Борис». Они затронули страны Центральной и Восточной Европы. В Польше наводнение посчитали самым сильным с 1997 года.

Ранее наводнение произошло в Нигерии. Стихия сломала стены одной из тюрем, в результате чего оттуда сбежали 300 заключенных.