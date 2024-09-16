Почти 300 заключенных сбежали, когда наводнение сломало стены тюрьмы в Нигерии

В Нигерии минимум 274 человека успешно сбежали из тюрем во время наводнения

Минимум 274 заключенных бежали из тюрьмы и не были пойманы в нигерийском штате Борно, когда на регион обрушилось сильное наводнение. Стихия разбила стены тюрьмы, в том числе исправительного центра средней безопасности Майдугури (MSCC), сообщает «Царьград» со ссылкой на Нигерийскую исправительную службу.

Представитель службы Абубакар Умар добавил, что осужденные бежали во время перевода их в «безопасное и надежное учреждение». Изначально от охраны скрылся 281 человек, но семерых из них позже задержали.

По словам Умара, силовикам известны личности беглецов, в том числе их биометрия. Исправительная служба сделала «доступными для общественности» личные данные беглых заключенных, чтобы ускорить их задержание.