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Дело возбудили после смерти мужчины и ребенка от упавшего дерева в Подмосковье

Уголовное дело возбудили по факту смерти мужчины и 10-летнего ребенка в результате падениях на них дерева в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В среду во время ливня и сильного ветра на мужчину и 10-летнего ребенка упало дерево. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Специалисты провели спил дерева для дендрологической экспертизы.