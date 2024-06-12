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Упавшего дерево убило мужчину и 10-летнего ребенка в подмосковном Щелкове

В городском округе Щелково из-за непогоды дерево рухнуло на мужчину и 10-летнего ребенка. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия, сообщает Mash .

Из-за сильного ветра во время ливня и грозы дерево подломилось и упало на проходящих мимо людей. Очевидцы трагедии пытались оказать пострадавшим первую помощь, однако они скончались.

Ранее стало известно, что две девушки пострадали после падения деревьев из-за непогоды в Москве. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В среду на Москву и область обрушился сильный ливень, местами гроза и град, который в некоторых районах столицы град достигал размера сливы. Порывы ветра достигали 18 м/с.