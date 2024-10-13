сегодня в 15:21

Дело возбудили после попытки мигрантки отравить сына уксусом в Подмосковье

Уголовное дело возбудили в отношении 27-летней гражданки Таджикистана, которая пыталась отравить уксусом своего двухлетнего ребенка в Подмосковье, сообщает СГУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел накануне около жилого дома по улице Большая Серпуховская в Подольске. Женщина напоила своего двухлетнего сына уксусом, используя детскую бутылочку. Затем подозреваемая сама хлебнула уксусной эссенции.

В результате ребенок получил отравление уксусной кислотой, а также химические ожоги горла, пищевода и желудка. В настоящее время оба находятся в тяжелом состоянии в медучреждении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают мотив подозреваемой.