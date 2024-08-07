Дело о налете мигрантов на бойца СВО и его беременную жену дошло до Бастрыкина

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов на людей в Балашихе

Председатель Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о систематических нападениях иностранцев на жителей подмосковной Балашихи. Одними из пострадавших оказались участник СВО и его беременная супруга, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК по региону.

Следователи считают, что группа приезжих регулярно атакует людей в районе Павлино. Одними из избитых оказались участник спецоперации и его жена, которая в момент драки была беременна. По итогу женщина потеряла ребенка

Исполнение поручения Бастрыкина контролируется в центральном аппарате Следкома.

На днях в городском округе Люберцы провели рейд в мечети после жалоб местных жителей. Горожане сообщили, что иностранцы сделали мечеть в жилом доме. На место нагрянули силовики для проверки соблюдения миграционного законодательства.

