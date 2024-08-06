В городском округе Люберцы провели рейд в мечети по жалобам местных жителей

В Люберцах на территории поселка Октябрьский, где в жилом доме организовали мечеть, провели рейд по соблюдению миграционного законодательства, об этом сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Рейд провели в связи с жалобами жильцов многоквартирного дома, в котором осуществляет свою деятельность религиозная организация мусульман.

Помещение было обследовано. Сотрудники полиции составили три протокола за нарушение правил въезда или режима пребывания мигрантов с наложением штрафа в размере 5 тыс. рублей. Один из материалов направили в суд. Также прокуратура подала иск для приостановления деятельности данной религиозной организации.

В администрации городского округа Люберцы отметили, что об организации молельной комнаты их не уведомляли. Помещение находится в собственности у физлица, он не имеет претензий к религиозной организации.

В результате рейда проверено 136 человек, 32 мигранта доставлены в МУ МВД России «Люберецкое» для установления законности нахождения на территории РФ.

Ранее жители поселка Октябрьский пожаловались в правоохранительные органы на то, что на первом этаже жилого дома была организована мечеть. Посетители проникали в нее через окно, так как вход в нежилое помещение был перекопан. Это не устраивало местных жителей, которые привлекли полицию и телевидение.