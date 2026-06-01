сегодня в 16:00

Делили дом: брат зарезал родного брата на автостанции в Махачкале

На автостанции в Махачкале обнаружили труп пожилого мужчины. Убийцей, предварительно, оказался его брат, сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала © | Дагестан» .

Жуткое убийство произошло на Южной автостанции. По словам очевидцев, пенсионера пырнули ножом в живот. Окровавленный труп жертвы остался лежать возле автобусов.

Предварительно, пожилой мужчина был зарезан родным братом. У них произошел конфликт из-за дома.

Братья спорили, кому достанется недвижимость.

