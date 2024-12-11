Деятельность мошеннических кол-центров в Москве пресекли правоохранители

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В Москве сотрудники полиции и ФСБ завершили операцию по ликвидации деятельности нескольких кол-центров, которые осуществляли мошеннические схемы с привлечением иностранных граждан через инвестиции в криптовалюту. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, а один из главных организаторов объявлен в розыск, сообщает «Царьград» .

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в столице действовало несколько кол-центров, обеспечивающих около 500 рабочих мест. Операторы, звоня иностранным гражданам, убеждали их вложить деньги в криптовалюту и различные торговые платформы. После получения денег от жертв злоумышленники прекращали любой контакт.

В настоящее время возбуждено дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся мошенничества.

В процессе расследования удалось установить личность одного из ключевых участников преступной группы, который сейчас находится в международном розыске.