Деятельность издателя онлайн-игры World of Tanks признана экстремистской в РФ
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Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал экстремистской деятельность издателя популярной онлайн-игры World of Tanks, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Так, суд запретил экстремистскую деятельность объединения из совладельца компании Wargaming.net Виктора Кислого* и директора «Леста Игры» Малика Хатажаева*. Установлено, что мужчины писали в соцсетях посты в поддержку ВСУ и против проведения СВО.
Кроме того, в доход государства обращены активы компании «Леста Игры».
В конце апреля столичный суд арестовал 3 юрлица отечественного разработчика видеоигр «Леста Игры». Взыскателем по делу выступила Генпрокуратура России.
«Леста Игры» — петербургская компания, которая занимается разработкой видеоигр. Она является разработчиком таких популярных проектов, как «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.