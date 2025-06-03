Деятельность издателя онлайн-игры World of Tanks признана экстремистской в РФ

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Так, суд запретил экстремистскую деятельность объединения из совладельца компании Wargaming.net Виктора Кислого* и директора «Леста Игры» Малика Хатажаева*. Установлено, что мужчины писали в соцсетях посты в поддержку ВСУ и против проведения СВО.

Кроме того, в доход государства обращены активы компании «Леста Игры».

В конце апреля столичный суд арестовал 3 юрлица отечественного разработчика видеоигр «Леста Игры». Взыскателем по делу выступила Генпрокуратура России.

«Леста Игры» — петербургская компания, которая занимается разработкой видеоигр. Она является разработчиком таких популярных проектов, как «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.