Московский суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков»

По данным исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, 17 апреля был наложен арест на ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси».

Согласно информации из базы СПАРК, взыскателем по делу выступает Генпрокуратура России.

Другие подробности дела в настоящее время неизвестны.

«Леста Игры» — это петербургская компания, которая занимается разработкой видеоигр. Она является разработчиком таких популярных проектов, как «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.

Ранее россиянам рассказали, как избавить детей от компьютерной зависимости. Запрет часто вызывает у ребенка сопротивление и желание играть тайком, поэтому родителям стоит действовать более мягко и продуманно.