Дедушка зарезал свою внучку и правнучку из-за дачного участка в Красноярске

75-летний житель Красноярска зарезал свою внучку и правнучку из-за документов на дачный участок, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Трагедия произошла 7 июня. Дедушка поссорился с 29-летней внучкой в ее квартире на улице Щорса.

По предварительным сведениям, из-за неприязни мужчина несколько раз ударил в живот внучку. Когда к маме подбежала двухлетняя девочка, то пенсионер перерезал ей горло. Затем агрессор разгромил сантехнику в квартире и устроил потоп.

Муж и отец погибших во время расправы над близкими был на работе, после приезда домой мужчина вызвал правоохранителей.

Семья была благополучная. Дедушка переехал к ним недавно, до этого он долго жил в Красноярске с женщиной, а после ее смерти его попросили съехать. Тогда внучка забрала пенсионера к себе. Злоумышленник был не судим, на учете не состоял.

Возможно, конфликт разгорелся из-за вопросов по собственности на дачный участок. Дедушка попросил свои документы на дачу, чтобы уехать жить туда, но внучка отказала.

Подозреваемый в убийстве задержан. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Специалисты устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

Пенсионера по решению суда арестовали на два месяца. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.