В московском районе Чертаново заметили пожилого мужчину, который гуляет по паркам в куртке, шапке и капроновых колготках, сообщает SHOT . По словам очевидцев, в таком виде дедушка выходит на улицу каждое утро.

Журналисты утверждают, что мужчина в колготках регулярно гуляет по югу столицы в 6 часов утра. Его личность и мотивы действий неизвестны.

Тем временем несколько жительниц Москвы заявили, что их домогались неизвестные парни в центре города. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним, трогали за ягодицы и предлагали познакомиться.

По данным СМИ, массовые приставания к москвичкам спровоцировал скандальный блогер, называющий себя «гуру секса». Он ведет канал по пикапу, в котором призывает «учеников» приставать к прохожим дамам.

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