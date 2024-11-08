Дагестанского комментатора Рабаданова арестовали на 2 месяца

сегодня в 17:43

Дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова отправили под арест на два месяца по делу о незаконном хранении оружия, сообщает Mash .

Мужчину задержали 6 ноября. Звезду спортивной журналистики подозревают в связи с экстремистским Telegram-каналом «Утро Дагестана», в котором призывали наказать евреев, якобы прячущихся в Махачкале.

В результате этих призывов в местном аэропорту устроили погром. Также отмечается, что Рабаданов планировал дать интервью данному Telegram-каналу.

По словам близких комментатора, мужчину подставили. Вечером его якобы схватили неизвестные и подкинули ему в куртку гранату, а затем увезли в изолятор.

Родственники уверены, что возбуждение дела в отношении Рабаданова связано именно с погромами в аэропорту.