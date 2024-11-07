Стали известны подробности задержания дагестанского комментатора Рабаданова

112: комментатор Рабаданов общался с экстремистами и был настроен против России

Задержанный известный спортивный комментатор Рамазан Рабаданов дружил и общался с объявленными в розыск экстремистами и вел антироссийскую деятельность, сообщает «112» .

Общественника задержали прошедшей ночью в Махачкале. При этом на защиту Рабаданова встала не только семья, но и общественность республики. Они считают, что комментатора подставили, подкинув гранату в карман. В доме у Рабаданова прошли обыски.

Однако выяснилось, что Рамазан Рабаданов давно ведет антироссийскую деятельность. Задержанный дружит с радикальными исламистами Абу Саситлинским и Абдуллой Костекским*, которые объявлены в розыск на территории России.

Кроме того, общественник активно сотрудничал с с экстремистским Telegram-каналом «Утро Дагестана», с помощью которого курировали протесты на территории республики. В беседе с каналом Рабаданов призывал «очистить дагестанские земли», называя русских «не основной проблемой».

В ближайшее время правоохранительные органы доставят Рамазана Рабаданова в суд.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.