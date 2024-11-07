Обыск начался в доме задержанного комментатора Рабаданова
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В доме известного дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова начался обыск. Также правоохранители ведут опрос соседей, сообщает Mash.
Как заявил сын комментатора, Рабаданова проверяют по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение или ношение оружия).
Задержание Рамазана в Махачкале произошло вечером 6 ноября. Предварительно, оно связано с делом о беспорядках в местном аэропорту, которые случились в октябре 2023 года. Официального подтверждения данной информаци нет.
Близкие Рабаданова утверждают, что при задержании ему в куртку засунули гранату, после чего комментатора увезли в ИВС. Но он успел позвонить родственникам.
Со слов близких, вечером 6 ноября неизвестные задержали Рамазана на улице Ленина в Махачкале, сунули ему в куртку гранату и увезли в изолятор временного содержания. Но комментатор успел позвонить близким и обо всём рассказать. Официальная причина задержания пока не известна.