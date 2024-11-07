Обыск начался в доме задержанного комментатора Рабаданова

Как заявил сын комментатора, Рабаданова проверяют по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение или ношение оружия).

Задержание Рамазана в Махачкале произошло вечером 6 ноября. Предварительно, оно связано с делом о беспорядках в местном аэропорту, которые случились в октябре 2023 года. Официального подтверждения данной информаци нет.

Близкие Рабаданова утверждают, что при задержании ему в куртку засунули гранату, после чего комментатора увезли в ИВС. Но он успел позвонить родственникам.

Со слов близких, вечером 6 ноября неизвестные задержали Рамазана на улице Ленина в Махачкале, сунули ему в куртку гранату и увезли в изолятор временного содержания. Но комментатор успел позвонить близким и обо всём рассказать. Официальная причина задержания пока не известна.