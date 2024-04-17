Су-25 ударили по замаскированной технике и силе ВСУ на донецком направлении
Экипажи штурмовой российской авиации ударили по замаскированной технике и живой силе ВСУ на донецком направлении на самолетах Су-25, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Удар осуществили неуправляемыми авиационными ракетами. Сначала экипажи обнаружили цель, а затем ударили по ней.
Ранее политолог Сергей Маркелов отметил, что российские удары по аэродромам Украины необходимы для того, чтобы сорвать поставки американских истребителей F-16 для Киева.
ВС России продолжают проведение спецоперации на Украине.