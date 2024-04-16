Все дело в F-16: политолог раскрыл, зачем ВС РФ атакуют украинские аэродромы

Политолог Сергей Маркелов отметил, что российские удары по аэродромам Украины необходимы для того, чтобы сорвать поставки американских истребителей F-16 для Киева. По словам эксперта, атаки на аэродромы — это традиционная составляющая военного конфликта, и таким образом армия России играет в «кошки-мышки» с ВСУ, сообщает «Вечерняя Москва» .

Маркелов отметил, что российским силам необходимо понять, на какие именно аэродромы украинцы намерены посадить F-16. После этого, по словам политолога, главной задачей ВС РФ станет атака на вычисленные объекты — аэродромы необходимо привести в негодность, чтобы на них не могли посадить «боевых соколов».

«Их (аэродромы. — ред.) даже уничтожать не надо, потому что полосы и инфраструктурное обеспечение этих самолетов очень долго восстанавливаются в случае повреждений», — убежден специалист.

По мнению Маркелова, в этом вопросе действует медицинский принцип — «профилактика лучше лечения». Российские войска, полагает политолог, возьмут цель на создание таких условий, чтобы на аэродромы Украины не могли приземлиться американские истребители.

Между тем военный политолог Андрей Кошкин объяснил удар ВС РФ по хмельницкому аэродрому началом уничтожения F-16.