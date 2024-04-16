Политолог объяснил удар по хмельницкому аэродрому началом уничтожения F-16

Военный политолог Андрей Кошкин отметил, что Киев готовит базу для поставки американских истребителей F-16. По его словам, Запад уже передает Украине лайнеры в разобранном или ином виде.

Эксперт обратил внимание, что таким образом в распоряжении украинских сил появляются боевые самолеты, которые в дальнейшем они планируют использовать в военных действиях.

Кошкин подчеркнул, что до этого Москва заявляла, что Россия будет на законном основании ликвидировать F-16, если западные страны решат снабжать истребителями украинскую армию.

«Мы сказали, что для нас это цель, а значит, мы будем уничтожать. И мы начинаем уничтожать их (истребители F-16. — ред.) — вот это главное», — указал политолог в эфире радио Sputnik.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в Хмельницкой области, где Киев собирался принять F-16.